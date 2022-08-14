الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ضحايا بعد انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان

ضحايا بعد انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان
14 أغسطس 2022 16:04

أعلنت سلطات أرمينيا أن انفجارا لم تعرف أسبابه أدى الأحد إلى وقوع "ضحايا" في منطقة تجارية في العاصمة يريفان.
ووقع الانفجار فى سوق الجملة فى سورمالو. وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدى إلى اندلاع حريق. وهناك ضحايا".
ولم يعرف على الفور سبب الانفجار الذي وقع بعيد الظهر.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء. 
وفي تسجيل فيديو آخر يسمع دوي انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب نارية.
وبحسب وزارة حالات الطوارئ، تدخلت عشر سيارات إطفاء على الفور بينما ما زالت عشر السيارات الأخرى في طريقها إلى المكان لتقديم المساعدة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
قتيل وعشرات الجرحى في انفجار بمركز تجاري بأرمينيا
المصدر: وكالات
أرمينيا
انفجار
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©