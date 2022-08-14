ضحايا بعد انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان

أعلنت سلطات أرمينيا أن انفجارا لم تعرف أسبابه أدى الأحد إلى وقوع "ضحايا" في منطقة تجارية في العاصمة يريفان.

ووقع الانفجار فى سوق الجملة فى سورمالو. وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدى إلى اندلاع حريق. وهناك ضحايا".

ولم يعرف على الفور سبب الانفجار الذي وقع بعيد الظهر.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.

وفي تسجيل فيديو آخر يسمع دوي انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب نارية.

وبحسب وزارة حالات الطوارئ، تدخلت عشر سيارات إطفاء على الفور بينما ما زالت عشر السيارات الأخرى في طريقها إلى المكان لتقديم المساعدة.



