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الداخلية المصرية تكشف سبب الحريق في كنيسة أبو سيفين

الداخلية المصرية تكشف سبب الحريق في كنيسة أبو سيفين
14 أغسطس 2022 15:50

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، سبب اندلاع حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة.
 
وجاء في بيان للداخلية: "تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجاري بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة".

وأضاف: "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية".

وتابع: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات".

وذكرت الداخلية المصرية أنه "تجري حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

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