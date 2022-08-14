مصرع 41 وإصابة العشرات في حريق كنيسة بالجيزة

ارتفعت أعداد وفيات حريق كنيسة "أبوسيفين" في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة المصرية الذي اندلع صباح، اليوم الأحد، إلى 41 حالة وإصابة 15 آخرين، وفق بيان للكنيسة المصرية.

وتقدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء. وقال عبر صفحته على "فيسبوك" إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف السيسي أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وأجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه في ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وكشف الأمن المصري أنه تم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات ، لافتا إلى أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأوضح الأمن أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية كشف أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي فى حالات الإصابات والوفيات.

وأكد الأمن أنه يجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. فيما أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة، والذي انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك.

إلى ذلك، قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، موضحة أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسر الضحايا بالتنسيق مع الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية صرف مبلغ 50000 جنيه في حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.