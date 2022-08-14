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السيسي يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع حريق بكنيسة في الجيزة

السيسي
14 أغسطس 2022 14:48

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع حادث حريق كنيسة بمحافظة الجيزه.

وقال السيسي، في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة بمحافظة الجيزه، مشيرا إلى أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

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المصدر: وكالات
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