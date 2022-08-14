الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اعتقال شخص بعد إطلاق أعيرة نارية في مطار كانبيرا بأستراليا

اعتقال شخص بعد إطلاق أعيرة نارية في مطار كانبيرا بأستراليا
14 أغسطس 2022 12:50

أوقف شخص الأحد للاشتباه بأنه منفّذ إطلاق نار وقع في المحطة الرئيسية من مطار كانبيرا متسبباً بإخلائها، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية.
وأفادت الشرطة في بيان أنه "تم إخلاء محطة مطار كانبيرا من باب الحيطة والوضع في المطار تحت السيطرة" بدون الإشارة إلى وقوع إصابات.
وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شرطيا يثبت رجلا أرضا فيما تدوي صفارات الإنذار في المطار الرئيسي من العاصمة الأسترالية.
ويمكن من الخارج رؤية آثار عدة رصاصات على واجهة المطار الزجاجية، في مشاهد بثتها شبكة "إيه بي سي" العامة الأسترالية.
وقالت شرطة العاصمة "تم إبلاغ الشرطة.. إثر ورود معلومات تفيد عن إطلاق نار في المحطة الرئيسية".
وتابعت "بعد وقت قليل، أوقف شخص وتمت مصادرة سلاح ناري" مشيرة إلى أن الرجل تصرف بمفرده على ما يبدو.

أخبار ذات صلة
إصابات في إطلاق نار بإيلينوي الأميركية
إخلاء مطار العاصمة الأسترالية بعد حادث إطلاق نار
المصدر: وكالات
أستراليا
إطلاق نار
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©