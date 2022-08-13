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زيلينسكي يهدد بقصف القوات الروسية في محطة زابوريجيا النووية

آثار قصف على زابوريجيا
14 أغسطس 2022 00:54

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، السبت، إن بلاده ستستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو يستخدمون المحطة كقاعدة لإطلاق النار منها.
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن عمليات قصف متعددة وقعت في الآونة الأخيرة على محظة زابوريجيا، وهي أكبر محظة للطاقة النووية في أوروبا. واستولت القوات الروسية على المحطة في مارس الماضي.
وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها مساء السبت "كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدما المحطة كغطاء لا بد أن يفهم أنه يصبح هدفا خاصا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا".
ودعت مجموعة السبع موسكو إلى سحب قواتها من المحطة النووية وتسليمها إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق حذرت وكالة مخابرات الدفاع الأوكرانية من "استفزازات" جديدة حول المحطة، في حين قال رئيس بلدية زابوريجيا إن المحطة تعرضت لقصف روسي جديد.
لكن مسؤولا مواليا لروسيا قال، على تطبيق "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية هي التي تقصف المحطة النووية.

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المصدر: رويترز
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