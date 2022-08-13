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«القيادة الرئاسي»: ماضون بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية

رشاد محمد العليمي
14 أغسطس 2022 01:06

عدن (الاتحاد)

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أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المضي بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة، مشيراً إلى أن الأولوية تبقى لتعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة.
والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، أمس، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني وأعضاء في هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية.
 وناقش اللقاء وفق بيان نشره وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» مستجدات الاوضاع في الساحة اليمنية والترتيبات الجارية لعقد جلسات البرلمان في عدن.
 وفي اللقاء وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس وأعضاء مجلس النواب، أمام التطورات المحلية، والإصلاحات التي يقودها المجلس في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية. 
 وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان المجلس وبالتعاون الوثيق مع الحكومة، ماض في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة، رغم التحديات الكبيرة على مختلف المستويات.
 وأشار الرئيس في هذا السياق إلى الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة.
وأشار إلى القرارات المتعلقة بإصلاح القضاء، وخصوصاً إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، والدوائر العدلية المساندة.
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود المشتركة مع الحكومة والسلطات المحلية، للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية وخدمة التوليد الكهربائي وتأمين مصادر بديلة لاستيراد الحبوب، ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد.  وأكد أن الأولوية القصوى ستظل لتعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، بدءاً بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، لتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت وزارتي الدفاع والداخلية.
 وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تماسك المجلس، والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف من أجل مواجهة التحديات الطارئة والالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
عدن
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