«التعاون الخليجي»: دعم إجراءات السعودية لصون أمنها واستقرارها

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف تضامن ووقوف دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وقال الحجرف في بيان أمس، إن دول المجلس تدعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين كافة، مشيداً بيقظة السلطات الأمنية السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا في مدينة جدة والذي فجر نفسه وأدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن. وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية أعلنت أمس الأول، أنه «عند مباشرة إجراءات القبض على أحد المطلوبين في محافظة جدة بادر بتفجير نفسه بوساطة حزام ناسف كان يرتديه مما نتج عنه مقتله وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم».