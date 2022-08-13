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تحذيرات من انقطاع الكهرباء في السجون اللبنانية

تحذيرات من انقطاع الكهرباء في السجون اللبنانية
14 أغسطس 2022 01:06

بيروت (وكالات)

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أكدت مصادر في وزارة الداخلية اللبنانية نفاد الوقود من مديريتي قوى الأمن الداخلي والسجون، لافتةً إلى أن وزارة الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عملا على مدى الأيام المنصرمة على تأمين مواد الوقود. وقالت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية أمس: إن اللواء عثمان تمكن من الحصول على الوقود من معارفه لتأمينها إلى السجون، مشيرةً إلى أن الكمية المتوافرة تلبي حاجة السجون ومديريات الوزارة لعدة أيام قبل انقطاع التيار بشكل كامل. وأرجعت المصادر أزمة الوقود التي تعيشها قوى الأمن الداخلي إلى ممارسات تمارسها وزارة الطاقة، مرجحة أن تكون لأهداف سياسية، معتبرةً إياها محاولة لخنق قوى الأمن الداخلي. وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية بسام المولوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصلا مع وزير الطاقة وليد فياض لتأمين الوقود، ولكن من دون جدوى حتى الآن.

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