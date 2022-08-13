الوزيرة تراس تتقدم في سباق رئاسة وزراء بريطانيا

أظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين، السبت، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتقدم بفارق 22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك في السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا. وقالت مؤسسة أوبينيوم لاستطلاعات الرأي التي أجرت الاستبيان، إن الاستطلاع شارك فيه 450 عضوا في الحزب ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد للحزب. أظهر الاستطلاع حصول تراس على 61 بالمئة من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك على 39 بالمئة. وكانت استطلاعات أخرى قد أظهرت أن تراس هي المرشحة الأوفر حظا بفارق كبير عن أقرب منافسيها.