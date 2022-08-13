انطلاق فعاليات «المائدة المستديرة» في الخرطوم

الخرطوم (الاتحاد)

انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس، فعاليات مؤتمر «المائدة المستديرة» ضمن مبادرة «نداء أهل السودان» للوفاق الوطني وسط مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والكيانات الثورية وبعض سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية ومبعوث الاتحاد الأفريقي.

ووفق وكالة السودان للأنباء أمس، يتخلل المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، جلسات حوار تعنى بقضايا الفترة الانتقاليه وأخرى تهتم بمعاش الناس وأخرى تناقش السلام والعدالة الانتقالية، فضلاً عن الخروج بتوصيات تسهم في معالجة الوضع الراهن.

وأكد مبارك الفاضل رئيس «حزب الأمة» أهمية توحيد الرؤى حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى ضرورة منع أي فتنة بين الشعب والجيش حتى لاتخرج الأوضاع عن السيطرة.

بدوره، شدد موسى محمد آحمد ممثل «مؤتمر البجا»، على ضرورة وجود رؤية وطنية لحفظ أمن وإستقرار البلاد، مطالبا بأهمية تنسيق الجهود من أجل مستقبل أفضل حتى يستقر السودان.