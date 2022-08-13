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العثور على جثث 20 مهاجراً على الحدود السودانية الليبية

العثور على جثث 20 مهاجراً على الحدود السودانية الليبية
14 أغسطس 2022 01:06

الخرطوم (الاتحاد)

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عثرت قوات مشتركة سودانية ليبية على 20 جثة لمهاجرين قضوا في رحلات هجرة غير شرعية على الحدود بين البلدين.
وذكرت سلطات ولاية دنقلا الواقعة شمال السودان على الحدود الليبية في بيان أن القوات المشتركة عثرت على 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين ماتوا عطشاً في الصحراء، وأنقذت 8 أشخاص آخرين قادمين من ولاية شمال دارفور ومتجهين إلى ليبيا على متن عربتين. وحذر قائد القوات المشتركة السودانية الليبية العقيد ركن علي محمد طه سعيد من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن وسلامة المجتمعين على حد سواء، مشددا على المخاطر الكبيرة لعمليات الهجرة غير النظامية عبر الصحراء الشاسعة بين البلدين.
يشار إلى أن قوات الأمن تعمل أحيانا بشكل مشترك على الحدود التي تقع في الصحراء الكبرى.
وتعد ليبيا واحدة من أهم مناطق العبور للمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا، حيث يحاولون الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي عبر ليبيا.

السودان
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المهاجرين
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