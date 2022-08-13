الجيش الصومالي يطرد «الشباب» من 10 مواقع

مقديشو (الاتحاد)

تمكن الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية من إعادة السيطرة على 10 مناطق من قبضة ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمحافظة «هيران».

وأكد محافظ «هيران» علي جيتي عثمان الذي قاد العملية العسكرية وفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، أن الهدف من العمليات العسكرية المستمرة خلال هذه الأيام القضاء على ميليشيات «الشباب» الإرهابية من كافة مناطق محافظة «هيران».

والخميس الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل 4 عناصر من حركة «الشباب» في غارة جوية بإقليم «هيران».

وقالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في بيان إن الغارة التي تمت بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية وقعت بالقرب من مدينة بلدوين.

وأضاف البيان أن الضربة أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين من حركة «الشباب» ولم يصب أو يقتل أي مدنيين.