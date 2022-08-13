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فرنسا تصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
14 أغسطس 2022 00:03

وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، مصادقة فرنسا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي اعتمدها البرلمان الفرنسي في الثاني من أغسطس الجاري.
وقال قصر الإليزيه، السبت "سيسمح هذا الخيار السيادي لفنلندا والسويد، وهما حليفان أوروبيان، بتعزيز الأمن في مواجهة التهديد... وسيقدّم مساهمة مهمّة، نظرًا لقدرات هذين الشريكيْن، في الموقف المشترك وفي أمننا الأوروبي".
وتخلت السويد وفنلندا عن حيادهما التقليدي وقدمتا طلبا للانضمام إلى الحلف منتصف شهر مايو الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال اعتماد البرلمان الفرنسي المصادقة، إن "عشرين حليفًا قد صادقوا على بروتوكولات" انضمام الدولتين إلى الحلف.
والدولتان بحاجة إلى مصادقة ثلاثين دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي لتتمكّنا من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي في حال تعرّضهما لأي هجوم.

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المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
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