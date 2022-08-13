16 سفينة حبوب تغادر أوكرانيا

أنقرة (وكالات)

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أمس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق إسطنبول الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16.

وأضافت أن «فولمار إس» التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا. وغادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى غادرت من تركيا أمس، متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أمس، إن 16 سفينة تحمل 450 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية منذ أوائل أغسطس بموجب الاتفاق الذي يضمن مروراً آمناً للسفن.

وسمح الاتفاق، الذي وقعته أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في يوليو، باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بعد توقفها لمدة 5 أشهر بسبب الأزمة. وتأمل أوكرانيا في زيادة صادراتها البحرية إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى شهرياً في المستقبل القريب. وأمس الأول، غادرت أول سفينة شحن محملة بقمح منذ بداية الأزمة ميناء تشورنومورسك الأوكراني في بداية صادرات القمح.

وحتى الآن، لم يتم تحميل سوى منتجات الذرة ودوارالشمس منذ استئناف صادرات الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية على تويتر، إن السفينة «سورموفسكي 121» سوف تنقل أكثر بقليل من ثلاثة آلاف طن من القمح إلى تركيا.

وفي مؤشر آخر يبعث على الأمل، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس الأول، إن أول سفينة لبرنامج الأغذية العالمي سيتم تحميلها قريباً لتغادر ميناء أوديسا الأوكراني إلى إثيوبيا.