انفجار قوي يهز مدينة في منطقة خيرسون الأوكرانية

وقع انفجار قوي في مدينة نوفايا كاخوفكا، بمنطقة خيرسون الأوكرانية، حسبما ذكرت الإدارة المحلية لوكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم السبت. وقال ممثل الإدارة "هذه هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة". وأرسلت السلطات خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث. ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. كان الجيش الأوكراني أعلن، قبل يومين، أن جسرا قرب سد نوفايا كاخوفكا لم يعد قابلا للاستخدام، بعد تعرضه لقصف بصواريخ. وقالت القيادة الجنوبية للجيش عبر موقع فيسبوك الأربعاء "إن الضربة كانت دقيقة ومؤثرة". وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الجسر يتعرض للقصف باستمرار.