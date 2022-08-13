الأحد 14 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انفجار قوي يهز مدينة في منطقة خيرسون الأوكرانية

آثار قصف في أوكرانيا
13 أغسطس 2022 23:52

وقع انفجار قوي في مدينة نوفايا كاخوفكا، بمنطقة خيرسون الأوكرانية، حسبما ذكرت الإدارة المحلية لوكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم السبت.
وقال ممثل الإدارة "هذه هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة".
وأرسلت السلطات خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث. ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.
كان الجيش الأوكراني أعلن، قبل يومين، أن جسرا قرب سد نوفايا كاخوفكا لم يعد قابلا للاستخدام، بعد تعرضه لقصف بصواريخ.
وقالت القيادة الجنوبية للجيش عبر موقع فيسبوك الأربعاء "إن الضربة كانت دقيقة ومؤثرة". وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الجسر يتعرض للقصف باستمرار.

أخبار ذات صلة
نذر المجاعة تهدد اليمنيين.. ومأرب وأبين الأكثر عرضة للخطر
16 سفينة حبوب تغادر أوكرانيا
المصدر: د ب أ
منطقة خيرسون
قصف
أوكرانيا
آخر الأخبار
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
عربي ودولي
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
اليوم 10:53
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 10:48
هل سيصبح اليوم أقل من 24 ساعة؟!
دنيا
هل سيصبح اليوم أقل من 24 ساعة؟!
اليوم 10:29
تنبيه من شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 10:23
كيف تتخلص من الكآبة؟.. 6 طرق ستجعلك سعيداً ومرتاحاً
دنيا
كيف تتخلص من الكآبة؟.. 6 طرق ستجعلك سعيداً ومرتاحاً
اليوم 09:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©