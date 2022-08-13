خبير يدلي بتصريح عن سلالة فرعية جديدة من أوميكرون

أدلى خبير روسي في مجال اللقاحات بتصريحات بشأن المتحورة الفرعية الجديدة من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد. نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن فيتالي زفيريف مدير "معهد ميشنيكوف الأكاديمي للقاح" قوله إن انتشار سلالة BA.2.75 الفرعية، التي تسمى أيضا "القنطور"، يعتمد على مناعة السكان الذين أصيبوا بعدوى سلالات فرعية أخرى من أوميكرون. وقالت الخدمة الصحفية للهيئة الاتحادية لمراقبة حماية حقوق المستهلك والرفاهية يوم الثلاثاء الماضي إنه لم تسجل سوى حالة واحدة للإصابة بسلالة "القنطور" الفرعية في روسيا خلال الأسبوعين الماضيين. وذكر زفيريف "قلت، قبل عامين، إنه عندما يصاب 80 % من الأشخاص بهذا الفيروس (كورونا)، سيهدأ كل شيء. وعند ذلك، لن تكون هناك أي زيادات كبيرة (في الحالات) أو حاجة إلى اتخاذ إجراء كبير". وأضاف "لم يصب بالعدوى كل الأشخاص، لكني أعتقد أن ما يسمى بمناعة السكان قوية للغاية". وشدد على أن جميع السلالات الفرعية من أوميكرون تتشابه. وذكر المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، أن روسيا سجلت 28694 حالة مؤكدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.