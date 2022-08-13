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أردوغان يتعهد بتأمين إمدادات الطاقة في تركيا

رجب طيب أردوغان خلال إلقاء كلمته في ولاية تشوروم
13 أغسطس 2022 23:28

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن تؤمن حكومته إمدادات الطاقة في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ولاية تشوروم وسط تركيا، على هامش افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.
وقال أردوغان "عززنا مكانة تركيا في الدبلوماسية عبر العلاقات التي أقمناها. وبدل مشاهدة الأحداث من المدرجات، أصبحنا نتدخل في الأزمات ونطور الحلول، وقادرين على جمع حتى الأطراف المتحاربة على الأرضية نفسها".
وأضاف "بينما الأوروبيون غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل، نعمل منذ الساعة على تنفيذ دراسات استراتيجية تضمن أمن إمدادات الطاقة في تركيا".
وأوضح أن حكومته حولت تركيا إلى أحد أهم جسور الطاقة بين الشرق والغرب من خلال مشاريع خطوط الأنابيب التي قامت بتفعيلها خلال السنوات الماضية.
وشدّد على أن تركيا أصبحت اليوم تجري عمليات المسح والتنقيب عن الطاقة في البحار بسفنها الخاصة بعد أن كانت تجريها في السابق عن طريق التأجير ووسائل أخرى مشابهة.
وأشار إلى أن "تركيا تبحث اليوم عن الطاقة عبر 6 سفن في البحرين الأبيض المتوسط والأسود، وأن وضعها سيكون مختلفًا تمامًا وستصبح أقوى بكثير عندما تبدأ باستخراج الغاز الطبيعي".
وأفاد بأنه سيفتتح في تشوروم 78 مشروعا ومَعلما بتكلفة قدرها 3 مليارات و263 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 17,93 ليرة).

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المصدر: د ب أ
رجب طيب أردوغان
الطاقة
تركيا
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