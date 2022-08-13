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الصدر يدعو العراقيين إلى مظاهرة مليونية

أنصار مقتدى الصدر يحتجون أمام مبنى البرلمان
13 أغسطس 2022 23:17

دعا مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، جميع العراقيين للخروج في مظاهرة سلمية مليونية من أجل الإصلاح وإنقاذ العراق.  
وقال وزير الصدر، صالح محمد العراقي، في بيان صحفي "هذا ندائي الأخير وأوجّه خطابي إلى الشعب العراقي بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً فإنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه".  
وخاطب العراقيين قائلا "أتوسم منكم الشجاعة وعدم الخذلان في نهاية الفرصة الأخيرة من خلال مظاهرة سلمية مليونية موحدة في ساحة التحرير ببغداد من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه  ثمّ التوجه إلى المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق".  
ودعا وزير الصدر إلى أن تكون المظاهرة "زحفا مليونيا مهيبا حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرّر... ثم العودة إلى منازلكم لنبعث برسالة مليونية شعبية إلى العالم كلّه بأن العراق مع الإصلاح والإصلاح مع العراق ولا مكان للفساد والفاسدين".  
وأوضح "فانتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا".وكان أتباع مقتدى الصدر قد شرعوا، منذ منتصف الشهر الماضي، بالخروج  في حشود غفيرة واقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد ومبنى البرلمان العراقي والاعتصام في محيطه للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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