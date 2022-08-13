مالي وبعثة الأمم المتحدة تتفقان على آلية عمل جديدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) والحكومة في باماكو، اليوم السبت، الاتفاق على آلية عمل جديدة تسمح للمنظمة الدولية بمواصلة عملها.

يُستأنف، بعد غد الاثنين، تناوب وحدات بعثة مينوسما المعلق منذ شهر، بعد الاتفاق على آلية موافقة جديدة، وفق ما قال وزير خارجية مالي.

وقال الوزير عبد الله ديوب "وافقت مينوسما على الإجراءات الجديدة وأبلغتها إلى جميع الدول المشاركة في القوات. لن يكون هناك استثناءات". وأكدت المتحدثة باسم مينوسما ميريام ديسابليس أن "من المتوقع أن يُستأنف التناوب الاثنين".

وأوضح وزير الخارجية المالي أنّه قبل ذلك "كانت (الوحدات) تفاجئنا مباشرة. وضعنا حدًا لذلك. يجب أن تمر جميع الطلبات حالياً عبر مينوسما التي تصادق عليها وترسلها إلى الشؤون الخارجية عن طريق مذكرة شفوية".

وعُلِّق تناوب وحدات الجيش والشرطة في مينوسما في 14 يوليو الماضي إلى أجل غير مسمى.

وعلقت ألمانيا، أمس الجمعة، "حتى إشعار آخر" الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، مستنكرة رفض السلطات المالية السماح لطائراتها بالتحليق.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية إن "الحكومة المالية رفضت مجدّدا السماح لطائرة بالتحليق" كان من المفترض أن تتيح تناوب عناصر الطاقم.

وأضاف أنه نتيجة لذلك "قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية وطلعات المروحيات حتى إشعار آخر... لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد العملاني".

ولم يسمح للطائرات الألمانية بالتحليق بالرغم من تأكيد وزير الدفاع المالي ساديو كامارا لنظيرته الألمانية كريستين لامبريشت عكس ذلك، في مكالمة هاتفية الخميس.

وردّ ديوب قائلاً "يجب على الألمان الامتثال للإجراءات الجديدة".

وتابع "خطنا واضح. نحن لا نتنازل عن القضايا التي تمس السيادة الوطنية والأمن". أخبار ذات صلة ألمانيا تعلق مهمتها العسكرية في مالي مالي: مقتل 42 جندياً في هجوم إرهابي

المصدر: آ ف ب