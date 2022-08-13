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188 قتيلاً جراء الأمطار في باكستان

فيضانات في باكستان
13 أغسطس 2022 22:30

قال مير ضياء الله لانجو مستشار رئيس وزراء إقليم بلوشستان للشؤون الداخلية، اليوم السبت، إن 188 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن جراء الأمطار الموسمية بمناطق في الإقليم، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.
ونقلت الوكالة عن لانجو قوله، في مؤتمر صحفي، إن نحو 40 ألف منزل تضررت بسبب الأمطار الغزيرة.
وأضاف أن المناطق الشمالية من بلوشستان تعرضت لهطول أمطار غزيرة تسببت في تضرر الأراضي الزراعية الممتدة على نحو نصف مليون فدان.
وقال لانجو إن "2100 كيلومتر من الطرق الوطنية  السريعة و25 جسراً تضررت بسبب الأمطار الموسمية في جميع أنحاء الإقليم"، مضيفا أن نحو 4 سدود كبيرة وصغيرة لحق بها الدمار.
وأشارت صحيفة "دون" الباكستانية، على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إلى تعليق المرور بين مقاطعتي خيبر بختونخوا وجيلجت-بالتيستان للمرة الثانية خلال هذا الشهر بعدما جرفت المياه المتدفقة أحد الجسور.

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المصدر: د ب أ
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