صدامات بين الشرطة وناشطي المناخ في ألمانيا

الشرطة تحاول تفريق محتجين أغلقوا سكة حديد في هامبورج
13 أغسطس 2022 22:16
اشتبكت الشرطة، اليوم السبت، مع متظاهرين من ناشطي المناخ كانوا يغلقون جسرا في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا للمطالبة بالمزيد من العدالة المناخية. وأفادت التصريحات، الصادرة من الشرطة، أن المتظاهرين المشاركين في حصار الجسر هاجموا أفراداً من الشرطة برذاذ الفلفل وردت قوات الأمن باستخدام رذاذ الفلفل والهروات ومدافع المياه لفض الحصار. من جانبها، وصفت متحدثة باسم المتظاهرين ما حدث بأن يمثل "ذروة جديدة للعنف والتعسف الشرطي تجاه احتجاجاتنا من أجل المناخ". شهدت المدينة عدة مظاهرات مشابهة، اليوم، حيث أغلق ناشطون، في وقت سابق، جسر "كولبراندبروكه"، وهو الجسر الأشهر في هامبورج وثاني أطول الجسور في ألمانيا. وقالت حركة "تمرد ضد الانقراض" في بيان "نحن نغلق هنا محوراً مركزياً للتجارة الخارجية الألمانية من أجل الإشارة إلى تبعات الاستعمار الحديث". كان متحدث باسم الشرطة قال إن المتظاهرين هم مجموعة صغيرة من الأشخاص يجلسون في الطريق وبعضهم قيدوا أيديهم في حوض استحمام أحضروه معهم. وقبل ذلك بساعة، أغلق عدة مئات من المتظاهرين خطا حديديا تابعا لهيئة الميناء في منطقة هاوسبروخ، وأفادت بيانات للشرطة بأن هؤلاء الأشخاص صعدوا منحدرا خلال موكب مظاهرة وجلسوا في مسار الخط الحديدي. وأعلنت منظمة أن هذه الخطوة ستؤدي بذلك إلى شل "الخط الحديدي الوحيد من وإلى محطات الحاويات في ميناء هامبورج". كان مئات من الأشخاص تجمعوا، في الأيام الماضية في هامبورج، لإقامة مخيم احتجاجي للفت الانتباه إلى تبعات التغير المناخي. وأخطرت خمس مجموعات، اليوم، عن تنظيم مواكب احتجاجية في هامبورج.