كييف: «قتال عنيف» في قرية شرق أوكرانيا

أعلنت قيادة الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن «قتالا عنيفا» استمر في قرية «بيسكي» الواقعة في شرق أوكرانيا والتي قالت روسيا، في وقت سابق اليوم، إنها سيطرت عليها بالكامل. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في نشرتها الليلية على موقع فيسبوك، إن الروس يحاولون «اختراق دفاع قواتنا في اتجاه أوليكساندروبول وكراسنوهوريفكا وأفديفكا وماريينكا وبيسكي». وأضافت «القتال العنيف مستمر». نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، في وقت سابق اليوم، إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على قرية بيسكي الواقعة على مشارف منطقة دونيتسك. ونقلت «إنترفاكس» عن الوزارة قولها أيضا إن القوات الروسية دمرت بطارية صواريخ من نظام «هيمارس» الذي زودت الولايات المتحدة به أوكرانيا بالقرب من منطقة كراماتورسك الأوكرانية.