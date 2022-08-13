تايوان ترصد 29 طائرة حربية صينية

رصدت تايوان 29 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني و6 سفن حربية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة 5 من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي. وعبرت 13 طائرة تابعة للجيش الصيني الجزء الشرقي من الخط الوسيط لمضيق تايوان، بما في ذلك ست طائرات من طراز "سوخوى 30 إس" واثنتين من طراز "جيه - 10" و أربع من طراز (جيه - 16) وواحدة من طراز (واي-8 إيه إس دبليو). ونشرت تايوان طائرات وسفنا تابعة لبحريتها، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أيضا أنظمة صواريخ أرضية لرصد الأنشطة. تأتي هذه التحركات العسكرية فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. كانت الصين أجرت مناورات عسكرية في منطقة مضيق تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة. بعد انتهاء المناورات، تعهدت الصين بتسيير دوريات منتظمة في المنطقة.