الصين تفرض حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة الحر

سجلت عدة مناطق في الصين درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، اليوم السبت، في الوقت الذي واصل فيه مكتب الأرصاد الجوية في البلاد فرض حالة التأهب القصوى في مواجهة موجة من الحرارة الشديدة. وفي إقليم تشجيانغ، الذي يضم العديد من المصانع، قال مسؤول في الأرصاد الجوية إن الإقليم الواقع في الشرق حطم الرقم القياسي السابق لعدد الأيام الحارة هذا العام، إذ تجاوزت الحرارة 35 درجة مئوية خلال 31 يوما و38 درجة خلال 16 يوما. وإلى جانب تشونغتشينغ الرئيسة في جنوب غرب البلاد، التي شهدت درجات حرارة وصلت إلى 42.1 درجة مئوية اليوم السبت، كانت أقاليم هوبي وهونان وشاندونغ وآنهوي وشينجيانغ وجيانغشي وفوجيان من بين الأقاليم والمناطق التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة. قال شين فينج مينج (70 عاما) "الأمر أشبه بكونك في قدر بخاري، الجو حار حقا... حتى لو لم تكن تتجول بالخارج، فسوف ينتهي بك الأمر غارقا في العرق". وقال هوانج يي (45 عاما)، الذي يعمل في ميناء للحاويات "ذهبت إلى العمل وتجولت في الأرجاء... لمدة ساعة واحدة فقط، لكن ملابسي وسروالي كلها ابتلت نتيجة العرق المفرط. مقارنة بالسنوات السابقة، درجة الحرارة هذا العام مرتفعة للغاية". وأفاد مكتب الأرصاد الجوية في شنغهاي، اليوم السبت، أن المدينة مرت هذا العام بنحو 40 يوما تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وبلغت ذروتها حتى الآن في 13 يوليو عند 40.9 درجة.