تعرف على تفاصيل التعديل الوزاري في مصر

وافق مجلس النواب المصري اليوم السبت خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

شملت التغييرات حقائب التربية والتعليم التي تولاها رضا حجازي خلفا لطارق شوقي، كما شملت تعيين خالد عبد الغفار وزيرا للصحة بعدما كان قائما بأعمال وزيرة الصحة السابقة كما تولى من قبل حقيبة التعليم العالي.

ووافق مجلس النواب كذلك على تعيين هاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد وزيرة للهجرة خلفا للوزيرة نبيلة مكرم عبيد.

وتضمنت التعديلات تعيين أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، وأحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال عبر صفحته على فيسبوك إنه وجه دعوة لمجلس النواب للانعقاد لمناقشة التعديلات الوزارية من أجل تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.