السيسي : التعديل الوزاري يهدف لتطوير الأداء

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وقال السيسي ، في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم ، "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".

وتقدم السيسي بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.