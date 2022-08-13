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تايوان تدين فرض الصين عقوبات على مسوؤلة ليتوانية لزيارتها تايبيه

تايوان تدين فرض الصين عقوبات على مسوؤلة ليتوانية لزيارتها تايبيه
13 أغسطس 2022 13:28

أدانت تايوان اليوم السبت الصين بسبب فرض عقوبات على نائبة وزير النقل الليتوانية، بسبب زيارة تايبيه،  قائلة إن مثل هذا الأسلوب فى استخدام القوة لا يستند إلى أي أساس.
وكانت أجني فايسيوكيفيتشيوتو قد وصلت إلى تايبيه في السابع من أغسطس، في زيارة تستمر خمسة أيام لتعزيز التعاون المستقبلي.
وذكرت بكين أمس الجمعة أن نائبة وزير النقل الليتوانية قوضت سيادة الصين ووحدة أراضيها.
وتتمع تايوان بحكومة مستقلة، منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بحكم ذاتي جزء من أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن إعلان بكين الصادر أمس الجمعة يظهر استخدام الصين القوة، متجاهلة قواعد النظام الدولي.
وأضافت الوزارة أن رد الحكومة الصينية على نائبة وزير النقل الليتوانية "لا أساس له" ويتحدى التواصل العادي، الذي تجريه الدول ذات السيادة.

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المصدر: د ب أ
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