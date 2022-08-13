قتيل و17 جريحاً جراء عاصفة في إسبانيا

أفادت تقارير إعلامية بأن شخصا لقي حتفه بسبب عاصفة أثناء مهرجان موسيقي على الساحل الإسباني على البحر المتوسط، بالقرب من بلنسية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (يوروبا) صباح اليوم السبت أن 17 آخرين، على الأقل، أصيبوا، عندما أطاحت رياح قوية بأجزاء من مسرح المهرجان، وأوضحت أن حالة بعض المصابين خطيرة. ونشرت صحيفة "ليفانتي" تقريرا مماثلا. ولم تؤكد الشرطة، لدى سؤالها، أعداد المصابين.

وأظهر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت رواد "مهرجان ميدوسا 2022" ، على شاطئ كويرا، جنوبي بلنسية، وهم يحاولون الفرار من العاصفة التي هبت فجأة.

وطارت أجزاء من المسرح الضخم في الهواء، وأعاقت عاصفة رملية الرؤية.