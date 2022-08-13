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اليابان تحذر مواطنيها من اقتراب إعصار "ميري"

اليابان تحذر مواطنيها من اقتراب إعصار "ميري"
13 أغسطس 2022 12:34

 توقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت، وصول إعصار "ميري" إلى اليابسة بطول ساحل المحيط الهادي بالقرب من العاصمة طوكيو في وقت لاحق من اليوم خلال موسم العطلات الصيفية السنوية في بون.

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ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الوكالة تحذيرها من كوارث تشمل انهيارات أرضية محتملة وفيضانات في مناطق منخفضة وفيضان في الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، خاصة في منطقة توكاي بوسط اليابان . وأفادت بأنه في غضون الـ24 ساعة المقبلة، من المتوقع أن يجلب إعصار "ميري" ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار إلى منطقة توكاي، و250 ملم إلى منطقة كانتو-كوشين بشرق اليابان و120 ملم إلى منطقة توهوكو في الشمال الشرقي. ووفقا للوكالة، من المتوقع أيضا حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة جدا في المقام الأول على ساحل المحيط الهادئ، ومن المحتمل أن تتعرض بعض المناطق لأمطار غزيرة.

المصدر: وام
اليابان
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