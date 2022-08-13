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مصر تؤكد وقوفها مع السعودية في مواجهة كافة صور الإرهاب

مصر تؤكد وقوفها مع السعودية في مواجهة كافة صور الإرهاب
13 أغسطس 2022 12:30

 أكدت مصر اليوم السبت تضامُنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، ووقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.
وشددت مصر ، في بيان للخارجية المصرية أصدرته اليوم ، على دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين.
وأثنت على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، مُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.
وأعلنت السلطات الأمنية السعودية أمس الجمعة  مقتل أحد المطلوبين للجهات الأمنية خلال ضبطه، جراء تفجير نفسه بواسطة بحزام ناسف، وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن بإصابات مختلفة جراء الانفجار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) .

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المصدر: د ب أ
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