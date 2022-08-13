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ألمانيا: الاشتباه بوجود مواد متفجرة داخل منزل

ألمانيا: الاشتباه بوجود مواد متفجرة داخل منزل
13 أغسطس 2022 11:46

قامت الشرطة الألمانية، بالتعاون مع قوات من الجيش وخبراء من معهد "روبرت كوخ" الألماني للبحوث والتحاليل، مساء أمس الجمعة بتفتيش شقة في مبنى سكني بحي جرونفالد في برلين للاشتباه في وجود متفجرات.
وقالت الشرطة اليوم السبت إنه لم يتم العثور خلال التفتيش على متفجرات.
وأضاف متحدث باسم الشرطة أن نتائج الاختبارات السريعة التي أجريت في الموقع للكشف عن متفجرات كانت سلبية، مضيفا أن المنزل الذي خضع للتفتيش سيظل مغلقا حتى إتمام تحليل العينات في الأيام المقبلة، موضحة أن سكان المنزل الآخرين يمكنهم العودة إلى منازلهم.
وقال متحدث باسم الشرطة إن العملية نُفذت "للاشتباه في تعرض أحد السكان للخطر"، مضيفا أنه كان هناك اشتباه في أن أطراف ثالثة قد تكون قد أودعت متفجرات في شقة الشخص المعني.
وأوضح المتحدث أنه جرى البحث عن متفجرات ومواد بيولوجية. وبحسب البيانات، علمت الشرطة في إطار تحقيقات باحتمال وجود وضع خطير، وهو ما تمكنت الشرطة الآن من استبعاده.
واضطر السكان إلى مغادرة المنزل. ورافق الشرطة خلال المهمة خبراء المفرقعات وموظفون من معهد "روبرت كوخ" وخبراء شرعيون، إلى جانب رجال إطفاء.

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