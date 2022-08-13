الأحد 14 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إخماد الحريق في خزانات النفط في كوبا

إخماد الحريق في خزانات النفط في كوبا
13 أغسطس 2022 10:16

أعلنت الحكومة الكوبية الجمعة إخماد الحريق الذي استعر لمدة أسبوع في مستودع للنفط في غرب كوبا وأدى إلى مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين وجرح 132 شخصا.
وكتبت الرئاسة الكوبية على تويتر "في الساعة السابعة صباحا تم الإعلان عن انتهاء الحريق". وأضافت الرئاسة أن حوالي ستين خبيرًا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.
واندلع الحريق الناجم عن صاعقة في الخامس من أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مئة كيلومتر شرق هافانا.
واحترقت أربعة خزانات يمكن أن تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.
ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 132 شخصا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة. وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.
ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.

أخبار ذات صلة
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
السيطرة على الحريق الهائل بمستودع نفط في كوبا
المصدر: آ ف ب
حريق غابات
كوبا
آخر الأخبار
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
عربي ودولي
قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان
اليوم 10:53
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 10:48
هل سيصبح اليوم أقل من 24 ساعة؟!
دنيا
هل سيصبح اليوم أقل من 24 ساعة؟!
اليوم 10:29
تنبيه من شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 10:23
كيف تتخلص من الكآبة؟.. 6 طرق ستجعلك سعيداً ومرتاحاً
دنيا
كيف تتخلص من الكآبة؟.. 6 طرق ستجعلك سعيداً ومرتاحاً
اليوم 09:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©