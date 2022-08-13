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تايوان تشكر أميركا على الحفاظ على الأمن في مضيقها

تايوان تشكر أميركا على الحفاظ على الأمن في مضيقها
13 أغسطس 2022 09:31

 عبّرت وزارة الخارجية التايوانية في بيان، اليوم السبت، عن "خالص امتنانها" للولايات المتحدة لاتخاذها "إجراءات ملموسة" للحفاظ على الأمن والسلم في مضيق تايوان والمنطقة.
جاء البيان ردا على تعليقات المنسق الأميركي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل، الذي قال يوم الجمعة إن الصين "بالغت في ردها" على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وقال بيان وزارة الخارجية التايوانية إن "الترهيب العسكري والاقتصادي غير المبرر" من جانب الصين "عزز وحدة وصمود المعسكر الديمقراطي العالمي."
وقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين يوم الخميس إن تهديد الصين باستخدام القوة لم يتضاءل، رغم أن التدريبات العسكرية الأكبر على الإطلاق التي تجريها بكين حول الجزيرة بعد زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي تبدو وكأنها تتقلص.

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المصدر: رويترز
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