السعودية تتيحُ تأديةَ العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها أتاحت بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.

كما اتاحت الوزارة تأدية العمرة للقادمين إلى السعودية من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنجن.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان نشرته الصحف السعودية اليوم السبت إن منصة "مقام"، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، تتيح إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة.

وأشارت إلى أن منصة "روح السعودية" تقدم تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأوضحت الوزارة ان الحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية يستطيعون تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا" في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

وأضافت وزارة الحج والعمرة السعودية" "يُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور".



