مساعٍ أميركية لتثبيت الهدنة الأممية في اليمن

عدن (الاتحاد)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أن المبعوث تيم ليندركينغ سيجري جولة تقوده إلى المنطقة، في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار في اليمن، الذي يشهد حرباً منذ 8 سنوات.

يأتي ذلك، فيما أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، أمس، مقتل 4 وإصابة 25 آخرين من جنود الجيش في 351 خرقاً «حوثياً» للهدنة الأممية في 3 أيام.

وقال المركز في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن الخروق وقعت في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وأبين وحجة والجوف ومأرب.

وأضاف المركز أن قوات الجيش أفشلت خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من خمس محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات «الحوثي» الإهرابية في محافظتي مأرب وتعز.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن المبعوث الأميركي الخاص يبدأ جولته الإقليمية، وسيسعى خلالها إلى «تمهيد الطريق أمام هدنة مستدامة وأمام حل شامل ومستدام للنزاع الدائر بين اليمنيين».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 2 أغسطس تمديد الهدنة السارية في اليمن «شهرين إضافيين» على أمل «تكثيف» المفاوضات الرامية للتوصل إلى سلام أكثر «استدامة».

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بتمديد الهدنة و«فترة الهدوء غير المسبوقة» في اليمن.