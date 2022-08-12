التصويت على تعيين مستشار أممي جديد لليبيا الاثنين

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يصوت مجلس الأمن الدولي، بعد غد الاثنين، على اختيار المستشار الخاص الجديد لدى ليبيا، ‏عقب انتهاء ولاية مستشارة ‎الأمين العام ستيفاني ‎وليامز.

ورشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، السنغالي عبدالله باثيلي مستشاراً خاصاً جديداً لدى ليبيا، وكان المبعوث الأممي السابق، يان كوبيش، استقال نهاية العام الماضي.

وكلف جويتريش، السنغالي باثيلي برئاسة وفد أممي زار ليبيا في عام 2021 لتقييم عمل البعثة، وعمل دبلوماسياً لدى الأمم المتحدة، وشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2014 في وسط أفريقيا، ورئيساً لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى.

إلى ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الشباب يقع في قلب الأزمة التي طال أمدها، وهم من بين أكثر الفئات تضرراً منها، داعية القادة السياسيين إلى وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار، والاستجابة لدعوتهم ليس فقط لإجراء انتخابات، وإنما لإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت أن «الشباب هم الأمل الأفضل لليبيا في تحقيق الاستقرار».

ولفتت البعثة الأممية إلى أنها ستواصل العمل مع جميع شرائح المجتمع الليبي بمن فيها الشباب والشابات الذين يشكلون مستقبل البلاد، مؤكدة ما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2250 لسنة 2015 بشأن الشباب والسلام والأمن بالإقرار بأهمية تمكين الشباب في العملية السياسية والمساهمة في صنع السلام والأمن، ومنحهم الفرص للمساهمة بشكل هادف في عملية صنع القرار.