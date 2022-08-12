مقتل 5 من أفراد الشرطة في الكونجو

بوتيمبو (رويترز)

أكدت السلطات المحلية، أمس، أن 5 من أفراد الشرطة الكونجولية لقوا حتفهم في مدينة بوتيمبو بشرق البلاد، أمس، وأضرمت النار في سيارات للأمن، مع تصاعد الإحباط العام بعد أن قام إرهابيون بتهريب أكثر من 800 نزيل من السجن المركزي.

وقال فان جيرمان كاتسيوا، ممثل إحدى جماعات المجتمع المدني المحلية، إن الاحتجاجات اندلعت في المناطق الغربية من بوتيمبو، بسبب غضب المشاركين من مدى السهولة التي تعرض بها السجن الواقع في وسط المدينة للهجوم يوم الأربعاء الماضي.

وقال عبر الهاتف: «الوضع حرج فقد شهدنا هروباً كبيراً من السجن في بوتيمبو، ولا نعرف إلى أين هربوا».

وذكر المتحدث باسم عمليات الجيش ضد الجماعات المسلحة، في إقليم نورث كيفو، أن القوات الكونجولية تمكنت من إخماد الاضطرابات، لكن الأجواء في المدينة ما زالت متوترة.

وأكد المتحدث مقتل 5 من أفراد الشرطة، وإحراق ثلاث سيارات جيب تابعة للشرطة في الاضطرابات. ولم يذكر كيف قُتل أفراد الشرطة.

وأنحى الجيش باللوم في عملية الهروب من السجن على جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم «داعش» في أوغندا، والتي تنشط في شرق الكونجو منذ التسعينيات.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم يوم الخميس، وفقاً لما ذكره موقع «سايت»، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، والمتخصص في متابعة مواقع الجماعات المتشددة على الإنترنت.