علاوي يقدم مبادرة لتجاوز الوضع الحالي في العراق

قدم السياسي العراقي، ورئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي زعيم "ائتلاف الوطنية"، الجمعة، مبادرة سياسية لتجاوز الوضع الحالي. ودعا علاوي إلى عقد جلسة البرلمان العراقي في أي مكان من البلاد لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة. وذكر رئيس الوزراء الأسبق، في بيان صحفي "علينا احترام توقيتات الدستور... وذلك من خلال عقد جلسة للبرلمان في أي مكان في العراق بحضور رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية لاختيار أو تثبيت رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابات نزيهة". وحذر علاوي "بخلاف ذلك، ستزداد الأوضاع سوءا وتتدهور إلى ما لا يحمد عقباه". كما حذر "من تداعيات وخطورة المرحلة التي يمر بها العراق وشعبه الذي عانى الويلات وحُرمَ من أبسط مقومات العيش". كان مقتدى الصدر قد دعا في العاشر من الشهر الجاري رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان إلى حل البرلمان العراقي. وطالب متظاهرون من أتباع التيار الصدري وقوى التغيير في التيار المدني الديمقراطي، في مظاهرات منفصلة الجمعة، بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق بنظام انتخابي جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات.