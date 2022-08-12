أوكرانيا تتهم روسيا بقصف زابوريجيا بصواريخ

استهدفت خمسة صواريخ روسية مدينة زابوريجيا بجنوبى أوكرانيا مساء الجمعة، حسبما قال حاكم المنطقة أوليكسندر ستاروخ. وأشار، على موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، إلى أن حريقا اندلع ودمرت مباني للبنية التحتية. وأصيبت امرأة على الأقل ومن المتوقع حصول مزيد من المعلومات عن الخسائر البشرية. واحتفظت كييف بالسيطرة على زابوريجيا، سادس أكبر مدينة في أوكرانيا، وعاصمة منطقة تحمل الاسم نفسه، منذ الأزمة الحالية. لكن القوات الروسية تحتل الجزء الجنوبي من المنطقة، بما في ذلك محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي يتبادل الروس والأوكرانيون الاتهام بالمسؤولية عن قصفها. وقالت السلطات الأوكرانية إن بلدة "كراماتورسك" في دونباس تعرضت أيضا للقصف مساء الجمعة. وقُتل مدنيان على الأقل وأصيب 13 آخرون. في غضون ذلك، اعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخا في ميكولايف، وفقا لتقارير.