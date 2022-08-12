الرئيس الصيني سيلتقي بايدن خلال رحلة خارجية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن مسؤولين صينيين يخططون لرحلة من المحتمل أن يقوم بها الرئيس شي جين بينغ إلى جنوب شرق آسيا في نوفمبر المقبل، فيما يمكن أن تكون أول رحلة خارجية له منذ بداية جائحة كوفيد-19، وتشمل لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وسعى فريق بايدن، منذ فترة طويلة، إلى عقد اجتماع وجها لوجه بين الزعيمين لمعالجة مسائل خلافية، ومنها تايوان والتجارة ومجموعة من القضايا الأخرى. ولم يؤكد الجانب الأميركي هذا اللقاء بعد. وقال مصدر مطلع إن البيت الأبيض يواصل العمل على تحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن بايدن ما زال يتقبل فكرة مقابلة شي وجها لوجه، بما في ذلك على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر. وقال مسؤول أميركي "ليس لدينا أي تفاصيل عن التوقيت أو المكان".