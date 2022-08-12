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أوكرانيا: مقتل جنود روس في قصف مستودع ذخيرة

جنود يطلقون صواريخ
13 أغسطس 2022 00:19

قال الجيش الأوكراني إن مدفعيته أصابت مستودع ذخيرة روسياً بالقرب من جسر رئيسي في الجنوب اليوم الجمعة، مضيفاً أنه يملك الآن القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية تقريبا في هذه المنطقة.
وأضاف الجيش أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا روسيا في المستودع بقرية "فيسيله" التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.
ولم يصدر تعليق إلى الآن من السلطات الروسية على التقرير الخاص بالهجوم في إقليم خيرسون أو المدى المزعوم لقوة النيران الأوكرانية.
وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا إن جميع طرق الإمداد الروسية في الجنوب تقريباً تحت "سيطرة النيران" وهو ما يعني أن أوكرانيا قادرة على ضربها بأسلحة بعيدة المدى متى ما أرادت ذلك.

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