روسيا ترد على طلب تسليم محطة زابوريجيا النووية لأوكرانيا
منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
12 أغسطس 2022 23:15
أعرب سياسيون روس بارزون عن رفضهم لمطلب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بأن تعيد موسكو محطة زابوريجيا النووية إلى أوكرانيا. وقال كونستانتين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) "لا ولا مجددا"، وذلك في رده على سؤال اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس". وأضاف أنه لضمان سلامة محطة الطاقة النووية، فإن السيطرة الكاملة على المنشأة أمر ضروري. وتلقى كوساتشيف الدعم من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي الذي اتهم أوكرانيا "بالإرهاب النووي". وكتب في قناته على موقع تلغرام "كل بيانات الدعم من جانب وزراء خارجية مجموعة السبع هي لا شيء سوى رعاية للإرهاب النووي". تبادلت موسكو وكييف مؤخراً الاتهامات بشأن القصف الأخير الذي استهدف المحطة النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا وأثار مخاوف من حدوث كارثة نووية. كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قد صرح، أمس الخميس، أنه "لا يوجد تهديد مباشر" على السلامة في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية على الرغم من استمرار تعرضها للقصف.