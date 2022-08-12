السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا ترد على طلب تسليم محطة زابوريجيا النووية لأوكرانيا

منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
12 أغسطس 2022 23:15

أعرب سياسيون روس بارزون عن رفضهم لمطلب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بأن تعيد موسكو محطة زابوريجيا النووية إلى أوكرانيا.
وقال كونستانتين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) "لا ولا مجددا"، وذلك في رده على سؤال اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".
وأضاف أنه لضمان سلامة محطة الطاقة النووية، فإن السيطرة الكاملة على المنشأة أمر ضروري.
وتلقى كوساتشيف الدعم من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي الذي اتهم أوكرانيا "بالإرهاب النووي".
وكتب في قناته على موقع تلغرام "كل بيانات الدعم من جانب وزراء خارجية مجموعة السبع هي لا شيء سوى رعاية للإرهاب النووي".
تبادلت موسكو وكييف مؤخراً الاتهامات بشأن القصف الأخير الذي استهدف المحطة النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا وأثار مخاوف من حدوث كارثة نووية.
كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قد صرح، أمس الخميس، أنه "لا يوجد تهديد مباشر" على السلامة في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية على الرغم من استمرار تعرضها للقصف.

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على قرية بيسكي في منطقة دونيتسك
المصدر: د ب أ
زابوريجيا
قصف
محطة نووية
أوكرانيا
آخر الأخبار
جرح
دنيا
طريقة جديدة واعدة لعلاج الجروح والتهابات الجلد
اليوم 20:07
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©