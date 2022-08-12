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11 قتيلا بإطلاق نار في مونتينيغرو

إطلاق نار في مونتينيغرو
12 أغسطس 2022 22:33

قُتل 11 شخصاً على الأقل في إطلاق نار في مدينة تسيتيني في وسط مونتينيغرو، اليوم الجمعة، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي.
وأوردت محطة "ار.تي.سي.جي" التلفزيونية الرسمية في مونتينيغرو أن "11 شخصا قتلوا وجرح ستة آخرون بينهم عنصر في الشرطة"، مشيرة إلى أن مطلق النار من ضمن القتلى.
وأكد شرطي في تصريح، طالبا عدم كشف هويته، الحصيلة.
ووقع إطلاق النار في تسيتيني، التي تقع على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة بودغوريتسا، على إثر خلاف عائلي، وفق "ار.تي.سي.جي".
وبحسب التلفزيون، قُتل مطلق النار لاحقا في تبادل للنيران مع عناصر الشرطة.
تعد الواقعة الأكثر دموية في هذه الدولة منذ عقود.
وتشتهر مونتينيغرو بشواطئها الخلابة المحاطة بالجبال وتعد مقصدا سياحيا.

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المصدر: آ ف ب
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