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أميركا ستجري "عمليات عبور" في مضيق تايوان

سفن حربية أميركية
12 أغسطس 2022 22:24

أعلن مسؤول أميركي كبير، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستجري "عمليات عبور بحرية وجوية" في مضيق تايوان في "الأسابيع المقبلة".
يأتي ذلك فيما يتصاعد الخلاف بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها.
وأكّد كورت كامبل كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون آسيا أن القوات الأميركية ستواصل "التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتوافق مع التزامنا الطويل الأمد بحرّية الملاحة".
وأضاف كامبل "هذا يشمل القيام بعمليات عبور بحري وجوي اعتيادية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة". 
كانت الصين أنهت مناورات عسكرية في مضيق تايوان بدأتها بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى الجزيرة. لكن بكين أكدت أنها ستسير دوريات منتظمة في المضيق.

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المصدر: آ ف ب
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