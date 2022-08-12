الجيش التونسي يشتبك مع عناصر إرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تونس، اليوم الجمعة، أن الجيش اشتبك مع عناصر إرهابية في ولاية القصرين. وأضافت أن عسكريَّين اثنين أصيبا في الاشتباك الذي وقع في جبل "السلوم". وذكرت الوزارة، في بيان "اشتبكت تشكيلة عسكرية مع عناصر إرهابية خلال مهمة لها في جبل السلوم بولاية القصرين". وأضافت "أصيب عسكريان اثنان بإصابات خفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بتونس وحالتهما مستقرة". بدوره، أفاد محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الاشتباك وقع أثناء تنفيذ وحدة من الجيش مهمّة عملياتيّة بجبل "السلوم" في ولاية القصرين (290 كلم جنوب غرب العاصمة). وأضاف أن الاشتباك أسفر عن "وقوع جرحى في صفوف الإرهابيين" و"إصابة عنصرين من الجيش بجروح طفيفة". وأوضح المتحدث أن العسكريين "نقلا لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة"، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن توقيف المسلحين الذين شاركوا في الاشتباك. وقد أقام الجيش عام 2014 "منطقة عمليات عسكرية مغلقة" في قسم من جبل "السلوم" ومناطق أخرى في القصرين لمكافحة التنظيمات المتطرفة. وتنشط خلايا مرتبطة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. إلا أن نشاطها تراجع بعد عمليات عدة ناجحة للجيش والقوات الأمنية في الأعوام الأخيرة أفضت إلى مقتل عشرات الإرهابيين.