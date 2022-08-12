انخفاض أسعار الواردات الأميركية للمرة الأولى خلال 7 أشهر

قالت وزارة العمل اليوم الجمعة: إن أسعار الواردات الأميركية سجلت أول انخفاض لها في سبعة أشهر في يوليو، بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية. وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت الشهر الماضي 1.4 بالمئة، وهي نسبة أكثر من المتوقع، بعد ارتفاعها 0.3 بالمئة في يونيو. ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020. وخلال 12 شهراً حتى نهاية يوليو، زادت أسعار الواردات 8.8 بالمئة بعد ارتفاعها 10.7 بالمئة في يونيو. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، بنسبة 1.0 بالمئة عن يونيو. ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى هذا الأسبوع على أن التضخم قد بلغ ذروته، إذ ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو، بسبب الهبوط الحاد في تكلفة البنزين، بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة في يونيو. كما انخفضت أسعار المنتجين الشهر الماضي بفضل تراجع تكاليف الطاقة. وانخفضت أسعار الوقود المستورد 7.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعودها 6.2 بالمئة في يونيو حزيران. وتراجعت أسعار البترول 6.8 بالمئة، بينما انخفضت تكلفة المواد الغذائية المستوردة 0.9 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ نوفمبر 2020.