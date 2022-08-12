السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجفاف وموجة الحر يهددان فرنسا بحرائق جديدة

حرائق غابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
12 أغسطس 2022 17:33

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف يهددان بالتسبب في نشوب حرائق غابات جديدة في جنوب غرب فرنسا على الرغم من انحسار حريق هائل يستعر في المنطقة منذ أيام خلال الليل.
يعمل رجال إطفاء من ألمانيا ورومانيا واليونان على الأرض لمساعدة نظرائهم الفرنسيين على التصدي للنيران في منطقة "جيروند" وكذلك على جبهات أخرى، بما في ذلك في منطقة "بريتاني" في الشمال الغربي. وهناك المزيد من رجال الإطفاء في طريقهم من مختلف أنحاء أوروبا للانضمام إلى هذه الجهود.
وقالت السلطات المحلية في "جيروند" إن خطر اندلاع حرائق جديدة "كبير للغاية" بالنظر إلى الأحوال الجوية.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الجنوب الغربي مع توقعات بارتفاع الحرارة أيضا في معظم أنحاء فرنسا، وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الرسمية.
وذكرت الهيئة أن من المقرر أن تنحسر موجة الحر، وهي الثالثة رسميا في فرنسا هذا الصيف، غدا السبت على أن تنتهي يوم الأحد بهبوب عواصف.
وأتت النيران على نحو 18 ألف فدان من الغابات في "جيروند" وأجلي 10 آلاف شخص من قراهم.
شهدت أوروبا هذا الصيف سلسلة من حرائق الغابات في وقت تكتوي فيه دول القارة من موجات حر متتالية، مما يسلط الضوء مجددا على مخاطر تغير المناخ.

 

أخبار ذات صلة
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
سفارة الدولة في باريس تصدر توجيها للمواطنين
المصدر: رويترز
فرنسا
موجة الحر
الجفاف
حرائق غابات
التغير المناخي
آخر الأخبار
جرح
دنيا
طريقة جديدة واعدة لعلاج الجروح والتهابات الجلد
اليوم 20:07
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©