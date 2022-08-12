أول سفينة تغادر أوكرانيا محملة بالقمح منذ الأزمة

غادرت أول سفينة شحن محملة بقمح منذ بداية الأزمة الأوكرانية الحالية ميناء تشورنومورسك الأوكراني، اليوم الجمعة. وحتى الآن، لم يتم تحميل سوى منتجات الذرة ودوار(عباد) الشمس منذ استئناف صادرات الحبوب. وقالت وزارة الدفاع التركية، عبر موقع تويتر اليوم الجمعة، إن السفينة "سورموفسكي 121" سوف تنقل أكثر بقليل من ثلاثة آلاف طن من القمح إلى تركيا. وفي نفس الوقت، سوف تغادر السفينة "ستار لورا" ميناء بيفديني الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع التركية إن السفينة سوف تنقل أكثر من 60 ألف طن من الذرة. في السياق ذاته، أكدت وزارة البنية التحتية الأوكرانية المغادرة وأعلنت وصول سفينتين أخريين للتحميل. وفي المجمل، غادرت الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود 14 سفينة على متنها أكثر من 430 ألف طن من الشحنات منذ الأول من أغسطس الجاري بموجب اتفاقية تصدير للحبوب بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.