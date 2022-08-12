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السعودية: مطلوب أمنياً يفجر نفسه ويصيب 4 في جدة

السعودية: مطلوب أمنياً يفجر نفسه ويصيب 4 في جدة
12 أغسطس 2022 15:43

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن.

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